Causa polémica presentación de Las Reinas Chulas en Congreso CDMX; le tiran a Gálvez y a Téllez

Foto: Congreso de la CDMX

La presentación del espectáculo de teatro-cabaret “Las Reinas Chulas toman el Congreso” en el Congreso de la Ciudad de México está generando polémica y críticas de la oposición, luego de que durante el show se hicieran referencias satíricas contra figuras políticas opositoras, como Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, mientras se elogiaba al gobierno federal y local.

El evento se realizó la noche del miércoles como parte del programa Noche de Museos, en el que el recinto legislativo abrió sus puertas al público. El espectáculo fue protagonizado por la compañía Las Reinas Chulas, agrupación de cabaret político fundada por Ana Francis Mor, actual secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

Durante aproximadamente dos horas, la obra combinó números musicales, sátira política y referencias a la vida pública nacional y local. Uno de los momentos más comentados fue la recreación del jaloneo ocurrido en diciembre pasado entre legisladoras, cuando dos integrantes del elenco subieron al presidium del Salón de Plenos y escenificaron el altercado.

Mientras uno de los personajes hablaba desde el estrado, otro subió por las escaleras y simuló jalarle el cabello, involucrando a más actrices en el acto, lo que provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del recinto.

Posturas encontradas sobre el espectáculo

Las reacciones no se hicieron esperar. La diputada del PAN Daniela Álvarez, quien estuvo involucrada en el altercado ocurrido en diciembre pasado, rechazó la representación del hecho: “Lo que pasó en diciembre nos debe dar vergüenza ¡no representar!”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Es una pena que Xóchitl Bravo crea que el Congreso de la Ciudad es ‘su casa’ y no la del pueblo. Habiendo tanta cultura, rebajan al recinto en esto. Son una vergüenza”.

Por su parte, el diputado panista Andrés Atayde calificó el hecho como lamentable: “Cultura, sí. Siempre. Pero siempre también con respeto al pueblo chilango, a la pluralidad y al propio recinto”.

Mientras que en el boletín oficial, el Congreso de la Ciudad de México señaló que el espectáculo formó parte de las actividades culturales para fomentar el pensamiento crítico y la participación ciudadana, y afirmó que el recinto se transformó en un espacio cultural vivo.

Indicó que Las Reinas Chulas, reconocidas por su trayectoria en el cabaret político, ofrecieron una propuesta “irreverente, inclusiva y reflexiva”, reiterando su compromiso con el derecho a la cultura y el acceso democrático a expresiones artísticas.

