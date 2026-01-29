Arturo Ávila reparte “Grandeza” de AMLO a diputados de Morena en San Lázaro

GENERANDO AUDIO...

Nueva compra masiva de libros de Grandeza por parte de Morena. Foto: Cuartoscuro

Una nueva compra masiva del libro “Grandeza”, autoría del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se registró ahora en la Cámara de Diputados, donde el legislador federal de Morena, Arturo Ávila, también vocero de ese partido, obsequió un ejemplar a cada integrante de su grupo parlamentario.

De acuerdo con la información disponible, el diputado adquirió ejemplares del libro para los 253 legisladores de Morena, cuyo precio comercial oscila entre 329 y 448 pesos por unidad. Al considerar ese rango, el monto estimado de la compra se ubica alrededor de 113 mil pesos, de acuerdo con los cálculos del número de libros entregados y su costo promedio.

Entrega de libros en San Lázaro

La distribución de los ejemplares se realizó en instalaciones de la Cámara Baja, donde personal de la oficialía de partes del grupo parlamentario de Morena fue el encargado de entregar el libro a las y los diputados. Este hecho ha sido señalado como una nueva adquisición masiva financiada por un legislador en funciones, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos para este tipo de obsequios políticos.

Libro “Grandeza” de AMLO. Foto: Cuartoscuro.

Cada libro fue acompañado de una tarjeta firmada por Arturo Ávila, con un mensaje dirigido a los legisladores morenistas, en el que se lee:

“Este detalle es un abrazo hecho símbolo, un recordatorio de que la transformación nace de las personas que no se rinden, que caminan juntas, que sirven con convicción, y que nunca olvidan para quién es la lucha. Gracias por estar, por creer, y por sostener la esperanza. Servir al pueblo es el mayor honor”.

Antecedentes de compras similares

Este episodio recuerda una acción previa del también morenista Adán Augusto López, quien en su momento regaló el mismo libro y afirmó que había negociado un precio preferencial con la editorial.

“Negocié un precio especial con la editorial porque una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio, digamos, al librero, y me salieron como ciento y tantos pesos cada uno”.

En aquel caso, el propio legislador reconoció un gasto aproximado de 670 mil pesos, tras la entrega de decenas de ejemplares, lo que también generó cuestionamientos públicos.

