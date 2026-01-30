Trabajadores del Metro CDMX anuncian marcha: fecha, hora y ruta

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores del Metro de la CDMX anuncian marcha. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Metro de la Ciudad de México anunciaron una marcha de protesta ante la falta de presupuesto para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como por pendientes laborales que, aseguran, afectan el funcionamiento del sistema y la seguridad de los usuarios.

¿Cuándo y cuál será la ruta de la marcha de trabajadores del Metro de la CDMX?

A través de un comunicado, los trabajadores del Metro de la CDMX explicaron que la marcha de protesta será el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 15:30 horas.

De acuerdo con el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores, se tiene previsto que el contingente salga de la estación del Metro Balderas y se dirija hacia el Zócalo Capitalino.

Denuncian falta de presupuesto para mantenimiento del Metro

En un comunicado, los trabajadores señalaron que no han recibido respuesta por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México ante la carencia de recursos para adquirir materiales y refacciones necesarias para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

Los inconformes destacaron que lo que buscan son “soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios” que utilizan el Metro de la Ciudad de México. Además, se dijeron esperanzados “lograr que nuestras voces sean escuchadas y que se atiendan las justas demandas expuestas”.

¿Habrá suspensión del servicio por la marcha de trabajadores del Metro de la CDMX?

Hasta el momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores no reportó que, por la manifestación que se tiene prevista para el 4 de febrero, el funcionamiento del Metro pueda verse afectado, por lo que el servicio se mantendrá con el funcionamiento normal.

