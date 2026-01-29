Hoy No Circula en CDMX y Edomex, viernes 30 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Hoy No Circula. Foto: UnoTV.

El Hoy No Circula en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México de este viernes 30 de enero de 2026 aplica para vehículos con engomado azul , terminación de placa 9 y 0, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

El programa restringe la entrada y salida de autos ambas entidades y funciona los seis días de la semana con el fin de cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación.

De las 05:00 a las 22:00 horas, en CDMX y Edomex no podrán circular los autos de engomado azul durante este 16 de enero, cuyas placas terminen en 9 u 0, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de CDMX.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles. Pueden circular los autos que tengan las siguientes características:

Holograma doble cero o cero

Eléctrico o híbrido

Placas de discapacitados

Sea de servicio de emergencia o funerarios

De igual forma, el programa tampoco aplica a vehículos de transporte público.

Especial Hoy No Circula Sabatino

Además, está vigente el programa Hoy No Circula Sabatino. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

Ninguno de los autos con holograma 2 puede circular durante los sábados, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los autos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 no pueden circular el primer y tercer sábado de cada mes. En cambio, los de terminación 0, 2, 4, 6 y 8 no transitan el segundo y cuarto sábado del mes.

Por otra parte, los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos de cumplir con estas limitaciones.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula en ese día.

En cambio, los domingos son de libre circulación en CDMX y Edomex hasta las 05:00 horas del lunes, cuando el Hoy No Circula vuelve a entrar en vigor.

¿Cuándo se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede avisar sobre la suspensión del programa en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, en tanto la calidad del aire no represente un riesgo.

De igual forma, la suspensión del Hoy No Circula depende de las condiciones meteorológicas y las concentraciones de emisiones contaminantes.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si viajas por motivos por turismo, puedes pedir el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite circular por la Zona Metropolitana del Valle de México sin ser infraccionado.

Si lo pides una vez por semestre, el pase tiene una vigencia de 14 días. En cambio, si lo solicitas dos veces al semestre, cada ocasión tendrá 7 días de vigencia. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). El propietario del vehículo debe realizar la solicitud.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

Las y los conductores que no cumplan el programa Hoy No Circula recibirán una multa que puede ir desde los 2 mil 074.8 a los 3 mil 112.2 pesos, lo que supone un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, dicha multa incrementará a partir del 1 de febrero del 2026, debido al incremento de dicha unidad de medida.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026

Los autos deben verificar dos veces al año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La fecha depende del engomado y el número de terminación de la placa. En concreto, el de verificación para los dos semestres de 2026 es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 (engomado amarillo)

Primer semestre: enero y febrero

Segundo semestre: julio y agosto

Terminaciones 7 y 8 (engomado rosa).

Primer semestre: febrero y marzo

Segundo semestre: agosto y septiembre

Terminaciones 3 y 4 (engomado rojo)

Primer semestre: marzo y abril

Segundo semestre: septiembre y octubre

Terminaciones 1 y 2 (engomado verde)

Primer semestre: abril y mayo

Segundo semestre: octubre y noviembre

Terminaciones 9 y 0 (engomado azul)

Primer semestre: mayo y junio

Segundo semestre: noviembre y diciembre

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.