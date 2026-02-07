Fin de semana y arranque de semana con frío intenso: heladas y posible nieve por 4 días
Una circulación ciclónica sobre el noroeste de México, en combinación con el flujo de la corriente en chorro subtropical, provocará durante cuatro días consecutivos un episodio de frío intenso, nieve, rachas fuertes de viento y heladas en amplias zonas del país, principalmente en regiones serranas.
El fenómeno se mantendrá activo del sábado 7 al martes 10 de febrero, con temperaturas mínimas de -5 a -10 grados, además de posible caída de nieve o aguanieve en estados del norte.
Nieve y aguanieve en zonas serranas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve durante las noches y madrugadas en sierras del norte, debido al descenso de temperatura y la humedad asociada a los sistemas atmosféricos.
Estados con probabilidad de nieve o aguanieve
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
Estas condiciones podrían generar derrapes, colisiones y afectaciones carreteras, especialmente en zonas montañosas, curvas y pendientes.
Sábado 7 de febrero
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Baja California Sur
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Chihuahua
- Sierras de Durango
Lluvias y chubascos
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Lluvias aisladas
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
Domingo 8 de febrero
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Baja California Sur
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Sonora
- Sierras de Chihuahua
- Sierras de Durango
Lluvias y chubascos
- Chihuahua (lluvias puntuales fuertes)
- Baja California Sur
- Sonora
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lunes 9 de febrero
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas
- Baja California
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Jalisco
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Sonora
- Sierras de Chihuahua
- Sierras de Durango
Martes 10 de febrero
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Nuevo León
- Zacatecas
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
Lluvias y chubascos durante el fin de semana y lunes
El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, sur y noroeste del país.
Estados con chubascos y lluvias fuertes
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Panorama general de los próximos días
Aunque un anticiclón en niveles medios favorecerá tiempo más estable hacia el centro y sureste del país, el ambiente se mantendrá frío durante las mañanas y noches en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas recurrentes hasta mitad de la próxima semana.
La recomendación general es abrigarse bien, extremar precauciones en carretera y mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante la persistencia de este evento invernal.
