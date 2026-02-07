Fin de semana y arranque de semana con frío intenso: heladas y posible nieve por 4 días

GENERANDO AUDIO...

Frentes fríos mantendrán bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Una circulación ciclónica sobre el noroeste de México, en combinación con el flujo de la corriente en chorro subtropical, provocará durante cuatro días consecutivos un episodio de frío intenso, nieve, rachas fuertes de viento y heladas en amplias zonas del país, principalmente en regiones serranas.

El fenómeno se mantendrá activo del sábado 7 al martes 10 de febrero, con temperaturas mínimas de -5 a -10 grados, además de posible caída de nieve o aguanieve en estados del norte.

Nieve y aguanieve en zonas serranas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve durante las noches y madrugadas en sierras del norte, debido al descenso de temperatura y la humedad asociada a los sistemas atmosféricos.

Estados con probabilidad de nieve o aguanieve

Chihuahua

Durango

Sonora

Estas condiciones podrían generar derrapes, colisiones y afectaciones carreteras, especialmente en zonas montañosas, curvas y pendientes.

Sábado 7 de febrero

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Baja California Sur

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Chihuahua

Sierras de Durango

Lluvias y chubascos

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Lluvias aisladas

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Domingo 8 de febrero

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Baja California Sur

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Sonora

Sierras de Chihuahua

Sierras de Durango

Lluvias y chubascos

Chihuahua (lluvias puntuales fuertes)

(lluvias puntuales fuertes) Baja California Sur

Sonora

Durango

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lunes 9 de febrero

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas

Baja California

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Baja California Sur

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Sonora

Sierras de Chihuahua

Sierras de Durango

Martes 10 de febrero

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Baja California Sur

Aguascalientes

Coahuila

San Luis Potosí

Jalisco

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Lluvias y chubascos durante el fin de semana y lunes

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, sur y noroeste del país.

Estados con chubascos y lluvias fuertes

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Panorama general de los próximos días

Aunque un anticiclón en niveles medios favorecerá tiempo más estable hacia el centro y sureste del país, el ambiente se mantendrá frío durante las mañanas y noches en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas recurrentes hasta mitad de la próxima semana.

La recomendación general es abrigarse bien, extremar precauciones en carretera y mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante la persistencia de este evento invernal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.