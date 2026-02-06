Pronóstico del clima para sábado y domingo en Edomex

Mañanas frías a heladas en Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero se mantendrán mañanas frías, con posibles heladas en zonas altas, mientras que por la tarde se espera un ambiente templado a cálido en el Estado de México (Edomex).

Pronóstico del clima para el sábado 7 de febrero

Para este sábado se prevé cielo despejado durante el día, sin probabilidad de lluvia en la CDMX ni en el Edomex.

  • Temperatura máxima: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima: 6 a 8 ° C
  • Ambiente: frío por la mañana y templado a cálido por la tarde
  • Viento: dirección variable de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h
  • Condiciones adicionales: posibles heladas al amanecer en zonas altas

Pronóstico del clima para el domingo 8 de febrero

El domingo continuará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado y ligero aumento en las temperaturas diurnas.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C
  • Temperatura mínima: 6 a 8 °C
  • Ambiente: fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde
  • Viento: de 5 a 20 km/h, con rachas ocasionales

Recomendaciones

  • Abrigarse durante la madrugada y primeras horas del día
  • Evitar cambios buscos de temperatura
  • Extremar precauciones en zonas altas por el descenso térmico

