Pronóstico del clima para sábado y domingo en Edomex
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero se mantendrán mañanas frías, con posibles heladas en zonas altas, mientras que por la tarde se espera un ambiente templado a cálido en el Estado de México (Edomex).
Pronóstico del clima para el sábado 7 de febrero
Para este sábado se prevé cielo despejado durante el día, sin probabilidad de lluvia en la CDMX ni en el Edomex.
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima: 6 a 8 ° C
- Ambiente: frío por la mañana y templado a cálido por la tarde
- Viento: dirección variable de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h
- Condiciones adicionales: posibles heladas al amanecer en zonas altas
Pronóstico del clima para el domingo 8 de febrero
El domingo continuará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado y ligero aumento en las temperaturas diurnas.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 6 a 8 °C
- Ambiente: fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde
- Viento: de 5 a 20 km/h, con rachas ocasionales
Recomendaciones
- Abrigarse durante la madrugada y primeras horas del día
- Evitar cambios buscos de temperatura
- Extremar precauciones en zonas altas por el descenso térmico
