Pronóstico del clima en Campeche capital del 6 al 8 de marzo: calor de hasta 35 grados

GENERANDO AUDIO...

Calor extremo en Campeche. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Para el viernes 6 de marzo, el pronóstico indica cielo completamente despejado en Campeche capital, con un ambiente caluroso durante la tarde.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, mientras que la mínima será de 20 grados.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento será del este, con velocidades de 10 a 15 km/h, aunque podrían presentarse ráfagas de hasta 43 km/h.

Sábado 7 de marzo: Clima muy caluroso en Campeche con máxima de 35 grados y viento del sureste

Para el sábado 7 de marzo, las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables y sin lluvias, con cielos despejados durante todo el día.

La temperatura máxima subirá a 35 grados, mientras que la mínima se mantendrá en 21 grados, por lo que se prevé un ambiente caluroso en horas de la tarde.

La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, sin registro de precipitación.

El viento cambiará a dirección suroeste, con velocidades de 15 a 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Domingo 8 de marzo: Continúa el cielo despejado y el calor en Campeche capital

El domingo 8 de marzo el clima seguirá con condiciones muy similares, predominando el cielo despejado.

La temperatura máxima será nuevamente de 35 grados, con una mínima de 21 grados, manteniendo el ambiente caluroso en la región.

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación permanece en 0%. El viento soplará del este, con velocidades de 10 a 15 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.