Exrector de la Universidad Autónoma de Campeche queda en libertad tras acuerdo judicial

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Abud Flores, quedó en libertad luego de que la defensa y el Ministerio Público alcanzaran un acuerdo de suspensión condicional del proceso.

La jueza de control validó el acuerdo entre las partes, con lo que se dio por concluido el proceso penal en su contra.

Abud Flores aseguró que su situación jurídica quedó totalmente cerrada y afirmó que no buscará ampararse nuevamente. Además, dijo esperar no enfrentar represalias tras el caso.

En el estado nadie está libre de que le pase lo mismo que a mí.

El exrector señaló que dejará Campeche sin rencores y confirmó que retomará sus actividades académicas en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM, en la Ciudad de México.

Exrector fue detenido por presunta posesión de droga

El pasado 12 de enero, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, fue detenido por presunta posesión de droga en modalidad simple. Ante ello, Abud Flores lo consideró como un pretexto para vulnerar la vida interna de la UACAM. Además, señaló a la gobernadora Layda Sansores de ingerir en el proceso.

