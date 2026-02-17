Presas internacionales siguen a la baja, con menos del 50%: Conagua

GENERANDO AUDIO...

Conagua reporta presas bajo 50%. Foto: Cuartoscuro

Las presas internacionales La Amistad y Falcón siguen con menos del 50% de llenado y continúan a la baja, informó la Conagua. Ambas se ubican en el norte del país y forman parte del sistema que entrega agua a Estados Unidos conforme al Tratado de Aguas de 1944.

De acuerdo con el informe quincenal, actualmente 51 presas del país están por debajo del 50% de llenado, lo que representa el 25% del total de las 210 presas monitoreadas.

“Las presas con almacenamiento menores al 50% de llenado y en esta categoría actualmente se ubican 51 presas, y el almacenamiento que se tiene en conjunto de estas 51 empresas representa el 12% con respecto al almacenamiento total de las 210 presas”. Daniel Arriaga, subgerente Hidrología Operativa, Conagua

En conjunto, las 210 presas registran un déficit de -3% respecto a su promedio histórico. Sin embargo, la mitad de ellas mantiene niveles entre 75% y 100% de llenado.

En tanto, el Sistema Cutzamala bajó un 1% su nivel en la última semana, aun así registra el 85% de llenado.

“El almacenamiento actual del Sistema es de 667.77 millones de metros cúbicos, que significan el 85.3% de la capacidad del sistema Cutzamala. Para estas mismas fechas, pero en el año anterior, en el 2025 contábamos con el lanzamiento de 481 millones de metros cúbicos, que significaron el 61.5% de capacidad, por lo cual la diferencia respecto al almacenamiento del año pasado es de 186.74 millones de metros cúbicos, es decir, un 23.8%”. Patricia Labrada, directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México

Sequía afecta casi 7% del territorio: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al 31 de enero de 2026 la sequía cubre 6.6% del territorio nacional.

Alejandro García Jiménez, subgerente de Pronóstico Meteorológico, señaló que es el nivel más bajo registrado en los últimos siete años. No se veía un porcentaje similar desde enero de 2019.

“Nos encontramos actualmente con el 6.6% del territorio nacional con algún grado de sequía que va desde moderada a excepcional, ese es el nivel más bajo de sequía que hemos presentado en los últimos 7 años; no se veía desde enero del 2019”. Alejandro García Jiménez, subgerente de Pronóstico Meteorológico, SMN

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo constante de presas y condiciones climáticas ante el inicio de la temporada más cálida del año.

