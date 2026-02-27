Detienen al expresidente municipal de Escárcega, Campeche; es acusado de peculado

GENERANDO AUDIO...

Exalcalde de Escárcega detenido. Foto: FGE Campeche

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche informó sobre la detención de Rodolfo “N”, expresidente municipal de Escárcega, Campeche, a quien se le acusa de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, además de peculado.

Cae el exalcalde de Escárcega, Campeche

De acuerdo con el comunicado emitido por la FGE, el pasado jueves 26 de febrero, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron al exalcalde en la colonia Centro del municipio de Escárcega, en la zona del mercado.

Medios locales mencionan que el detenido fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica.

Rodolfo “N”, abanderado de Morena, se desempeñó como presidente municipal de Escárcega durante el periodo 2019-2021. Al terminar su mandato intentó reelegirse en el cargo, pero perdió las elecciones.

Posteriormente, la gobernadora Layda Sansores lo nombró titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche. En 2023 fue cesado del cargo tras ser señalado de malos manejos y desvío de recursos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento