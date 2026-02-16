Pronóstico del clima en Colima para el 17 de febrero: ambiente caluroso y cielo despejado
El estado de Colima registrará ambiente caluroso este martes 17 de febrero, con temperaturas máximas que podrían ubicarse entre los 35 y 40 grados, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua.)
El reporte meteorológico indica que prevalecerá cielo despejado durante todo el día y no se esperan lluvias en la entidad.
¿Habrá lluvias en Colima?
Según la información oficial, la probabilidad de lluvia es de 0% y no se prevén precipitaciones. Durante la jornada dominarán condiciones estables, con ambiente seco y cielo mayormente despejado desde la madrugada y hasta la noche.
Temperaturas por hora en Colima
Para las primeras horas del martes, el termómetro se mantendrá alrededor de los 18 grados entre las 00:00 y las 06:00 horas, con cielo despejado.
A partir de las 07:00 horas comenzará el ascenso de temperatura:
- 09:00 horas: 25 grados
- 10:00 horas: 28 grados
- 11:00 horas: 30 grados
- 12:00 horas: 32 grados
- 13:00 horas: 33 grados
- 14:00 y 15:00 horas: 34 grados
La temperatura máxima estimada se ubica en un rango de 35 a 40 grados principalmente durante la tarde.
Por la noche, el ambiente se tornará templado, con valores que descenderán gradualmente:
- 19:00 horas: 23 grados
- 21:00 horas: 20 grados
- 23:00 horas: 19 grados
Viento y condiciones generales
El viento será de dirección variable. Durante la madrugada se prevé viento del norte con velocidades cercanas a los 4 kilómetros por hora.
En el transcurso del día, la velocidad del viento oscilará entre los 5 y 10 kilómetros por hora, con rachas de hasta 15 kilómetros por hora y dirección predominante del sur.
La humedad relativa durante la madrugada será cercana al 79%, con punto de rocío estimado en 14 grados.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
Ante el pronóstico de temperaturas máximas de hasta 40 grados, se recomienda:
- Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.
- Mantenerse hidratado.
- Utilizar ropa ligera y de colores claros.
- Prestar atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las autoridades piden mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Conagua y Protección Civil ante cualquier actualización en las condiciones meteorológicas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento