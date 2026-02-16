Drama en el mar: salvan a jóvenes de morir ahogadas en Colima

GENERANDO AUDIO...

Guardavidas de Protección Civil salvan a adolescentes en Colima Foto: Gettyimages

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima realizó un rescate acuático en la Playa El Paraíso, donde dos menores, de 15 y 17 años, fueron auxiliadas tras presentar dificultades para regresar a la orilla del mar.

Rescate acuático en Playa El Paraíso, Colima

Las menores, originarias del municipio de Sayula, se encontraban dentro del mar cuando comenzaron a presentar problemas para salir por sus propios medios, situación que fue advertida por el personal de vigilancia. El rescate acuático en Playa El Paraíso fue ejecutado por el guardavidas Noé Cárdenas Rosales, adscrito a la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), quien ingresó al mar tras identificar la situación de riesgo.

El elemento logró poner a salvo a ambas menores y trasladarlas a tierra firme, donde fueron valoradas por el personal correspondiente. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que se encontraban en buen estado de salud.

Vigilancia en Playa Paraíso

Las autoridades estatales señalaron que la vigilancia en Playa El Paraíso forma parte de los operativos permanentes implementados en distintos puntos turísticos de Colima, con el objetivo de prevenir incidentes y brindar atención oportuna en caso de emergencias.

Asimismo, recordaron la importancia de ingresar al mar en áreas supervisadas por guardavidas, evitar nadar en zonas profundas si no se cuenta con experiencia y mantenerse atentos a las banderas de señalización colocadas en la franja costera.

Protección Civil llama a seguir recomendaciones

Tras el rescate acuático en Colima, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) reiteró el llamado a la población para respetar las indicaciones del personal salvavidas y atender las recomendaciones preventivas en zonas costeras.

El Gobierno del Estado mantiene activos los protocolos de seguridad en coordinación con la UPEC a fin de reforzar la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo en playas.

