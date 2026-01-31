Asesinan a familiares de Mario Delgado en Colima

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Uno TV

Dos mujeres familiares directas del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fueron asesinadas a balazos la mañana de este sábado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Placetas, en la capital del estado de Colima.

Las víctimas son una madre y su hija, quienes eran tía y prima del funcionario federal, respectivamente. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda localizada entre las calles Río Salado y Fray Pedro de Gante y dispararon en repetidas ocasiones contra ambas mujeres.

Confirman parentesco con Mario Delgado y con diputado federal

El hecho fue confirmado por familiares de las víctimas, quienes señalaron que también son familiares del diputado federal Felipe Delgado. El legislador incluso confirmó el parentesco durante una transmisión en vivo realizada por un medio de comunicación local, donde informó que una de las mujeres asesinadas era su tía.

¿A qué se dedicaban las víctimas?

En dicha transmisión, el diputado federal detalló que la víctima se dedicaba a la venta de comida, actividad que realizaba en el mismo domicilio donde se registró el ataque armado.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.