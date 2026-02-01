Exigen justicia por homicidio de familiares del titular de la SEP en Colima

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

Familiares y amigos de la tía y la prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exigieron justicia y pidieron a la Fiscalía General del Estado de Colima esclarecer el homicidio de ambas mujeres, ocurrido la madrugada del sábado.

La exigencia se realizó este domingo durante los servicios fúnebres y el sepelio efectuados en la ciudad de Colima, en un ambiente de tristeza y consternación.

Mario Delgado acude a funerales y familia pide esclarecimiento

El titular de la SEP acudió a los funerales acompañado de su hermano, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Felipe Delgado, quien explicó que hasta el momento la familia no ha revisado la carpeta de investigación, ya que se encuentran enfocados en despedir a sus familiares.

Señaló que el asesinato representó un golpe inesperado y doloroso para todos.

“Muy sorpresiva y muy dramática por las características del hecho, pero sí pedimos que se esclarezca y, sobre todo, saber cómo pasó y cuál fue el móvil”, expresó.

Familia confía en autoridades para esclarecer el crimen

A pregunta expresa, el legislador federal dijo confiar en las autoridades y reiteró la solicitud de que el caso sea plenamente esclarecido.

“Sí, por supuesto, confianza plena en las autoridades”, afirmó.

Antes de la misa de cuerpo presente, recordó a su tía y a su prima como personas muy queridas dentro de la familia. Relató que su tía se dedicaba a preparar comida y pasteles, y que siempre estuvo presente en los festejos familiares desde la infancia.

Morena Colima se suma a exigencia de justicia

Por separado, la presidenta de Morena en Colima, Mitzuko Márquez, calificó el asesinato de las dos mujeres como un hecho terrible y se sumó a la exigencia de justicia planteada por familiares y amigos.

“Terrible, algo muy lamentable, nuestras condolencias, nuestra solidaridad con el secretario de Educación, Mario Delgado; nos sumamos a su exigencia de que haya claridad en todo, que la Fiscalía haga su trabajo”, señaló.

Mario Delgado no emitió declaraciones públicas

Aunque Mario Delgado Carrillo estuvo presente durante todo el último adiós, no emitió declaraciones públicas, al señalarse que su intención fue acompañar a su familia en el sepelio de su tía y su prima.

