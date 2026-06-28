Protección Civil exhorta a mantener limpias calles y coladeras ante pronóstico de lluvias intensas
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener limpias las calles, coladeras y pasos de agua para prevenir encharcamientos e inundaciones, ante el pronóstico de lluvias intensas previsto para este domingo en diversas regiones del país. El exhorto busca reducir los riesgos derivados de la acumulación de basura en el sistema de drenaje.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en:
- Centro de Michoacán
- Noroeste de Guerrero
- Oeste de Oaxaca
También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, para:
- Centro y este de Guanajuato
- Norte, centro y oeste del Estado de México
- Morelos
Además, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
- Chiapas
- Yucatán
Mientras que se prevén intervalos de chubascos y lluvias aisladas en:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Campeche
- Quintana Roo
- Tabasco
CNPC refuerza acciones preventivas por lluvias e inundaciones
La CNPC informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales para fortalecer los recorridos de identificación en zonas vulnerables y garantizar el mantenimiento oportuno de la infraestructura hídrica.
Asimismo, señaló que se intensifican las acciones de comunicación de riesgos para promover entre la población medidas preventivas y de autocuidado durante la temporada de lluvias.
Cómo prevenir inundaciones durante las lluvias
La dependencia pidió a la ciudadanía realizar acciones sencillas para contribuir a disminuir el riesgo de inundaciones:
- Barrer las calles y banquetas.
- Mantener despejadas las coladeras.
- Limpiar cunetas, canales y pasos de agua.
- No dejar bolsas de basura en la vía pública.
- Evitar tirar residuos en laderas o cauces.
La CNPC explicó que los desechos arrastrados por la corriente son la principal causa del taponamiento del alcantarillado, lo que favorece la formación de encharcamientos e inundaciones.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ocho de cada diez inundaciones y desbordamientos que ocurren en el país durante la temporada de lluvias están relacionados con la acumulación de basura en drenajes y cuerpos de agua.
Finalmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil invitó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las unidades de Protección Civil de cada localidad.
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