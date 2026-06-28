Protección Civil exhorta a mantener limpias calles y coladeras ante pronóstico de lluvias intensas

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Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener limpias las calles, coladeras y pasos de agua para prevenir encharcamientos e inundaciones, ante el pronóstico de lluvias intensas previsto para este domingo en diversas regiones del país. El exhorto busca reducir los riesgos derivados de la acumulación de basura en el sistema de drenaje.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC invita a la población a mantener limpias las calles, coladeras y pasos de agua para evitar encharcamientos e inundaciones



🔗 https://t.co/4AQoyMxAxE pic.twitter.com/4npOMeEMe5 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 28, 2026

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en:

Centro de Michoacán

Noroeste de Guerrero

Oeste de Oaxaca

También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, para:

Centro y este de Guanajuato

Norte, centro y oeste del Estado de México

Morelos

Además, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Chiapas

Yucatán

Mientras que se prevén intervalos de chubascos y lluvias aisladas en:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Campeche

Quintana Roo

Tabasco

CNPC refuerza acciones preventivas por lluvias e inundaciones

La CNPC informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales para fortalecer los recorridos de identificación en zonas vulnerables y garantizar el mantenimiento oportuno de la infraestructura hídrica.

Asimismo, señaló que se intensifican las acciones de comunicación de riesgos para promover entre la población medidas preventivas y de autocuidado durante la temporada de lluvias.

Cómo prevenir inundaciones durante las lluvias

La dependencia pidió a la ciudadanía realizar acciones sencillas para contribuir a disminuir el riesgo de inundaciones:

Barrer las calles y banquetas.

Mantener despejadas las coladeras.

Limpiar cunetas, canales y pasos de agua.

No dejar bolsas de basura en la vía pública.

Evitar tirar residuos en laderas o cauces.

La CNPC explicó que los desechos arrastrados por la corriente son la principal causa del taponamiento del alcantarillado, lo que favorece la formación de encharcamientos e inundaciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ocho de cada diez inundaciones y desbordamientos que ocurren en el país durante la temporada de lluvias están relacionados con la acumulación de basura en drenajes y cuerpos de agua.

Finalmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil invitó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las unidades de Protección Civil de cada localidad.

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