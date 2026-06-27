Onda tropical 12 intensifica lluvias este sábado: 30 estados se verán afectados

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30 estados tendrán lluvias este sábado, prevé SMN. Foto: Getty

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 27 de junio las lluvias continuarán en 30 estados. La onda tropical 11 saldrá del país, mientras que la 12 continuará afectando parte del territorio. A su vez, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, junto a canales de baja presión, intensificarán las precipitaciones.

Mientras tanto, las altas temperaturas continuarán en nueve estados, como parte de la onda de calor. Por ello, las máximas se estiman en 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 27 de junio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 27 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Oaxaca

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Oaxaca 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Durango, Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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