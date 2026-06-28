¡No guardes el paraguas! Nueva ola tropical intensifica lluvias en 30 estados para este domingo

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Domingo de lluvias en 30 estados del país. Foto: Cuartoscuro

Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo ingresa una nueva ola tropical (13). Por ello, junto a la 12, afectarán a 30 estados, en los que habrá lluvias, mismas que podrían alcanzar puntuales intensas, acompañarse de caída de granizo y presentar descargas eléctricas.

A su vez, en cuanto a las altas temperaturas, cinco estados podrían alcanzar máximas de 45 °C. Sin embargo, la onda de calor terminará en seis entidades.

¿Dónde lloverá este domingo 28 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Chiapas

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 28 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Morelos, Estado de México, Puebla, Michoacán, Aguascalientes y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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