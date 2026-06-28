¡No guardes el paraguas! Nueva ola tropical intensifica lluvias en 30 estados para este domingo
Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo ingresa una nueva ola tropical (13). Por ello, junto a la 12, afectarán a 30 estados, en los que habrá lluvias, mismas que podrían alcanzar puntuales intensas, acompañarse de caída de granizo y presentar descargas eléctricas.
A su vez, en cuanto a las altas temperaturas, cinco estados podrían alcanzar máximas de 45 °C. Sin embargo, la onda de calor terminará en seis entidades.
¿Dónde lloverá este domingo 28 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Guanajuato
- Estado de México
- Morelos
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
- Chiapas
- Yucatán
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Tabasco
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 28 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Morelos, Estado de México, Puebla, Michoacán, Aguascalientes y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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