Tres ondas tropicales dejarán 5 días más de lluvias; estos estados serán los más afectados
Las lluvias no darán tregua en México. La interacción de las ondas tropicales 12, 13 y una nueva onda tropical 14, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará precipitaciones durante al menos cinco días más en gran parte del país, con riesgo de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los acumulados más importantes se concentrarán en estados del occidente, centro, sur, sureste y norte del territorio nacional entre el 27 de junio y el 1 de julio.
Sábado 27 de junio
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tabasco
Chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Campeche
Domingo 28 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Guanajuato
- Estado de México
- Morelos
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
- Chiapas
- Yucatán
Chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Campeche
- Quintana Roo
Lunes 29 de junio
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Nayarit
- Michoacán
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Veracruz
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Martes 30 de junio
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Colima
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Zacatecas
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Oaxaca
- Puebla
- Tlaxcala
- Yucatán
Miércoles 1 de julio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Chihuahua
- Durango
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Coahuila
- Sinaloa
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Guerrero
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Alertan por granizo, inundaciones y deslaves
Las autoridades advirtieron que las lluvias más fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, deslaves y encharcamientos en diversas regiones del país.
Clima CDMX
La Ciudad de México registrará lluvias y chubascos desde este sábado y al menos hasta el miércoles, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo. Los acumulados más importantes se esperan entre domingo y miércoles, acompañados por rachas de viento de hasta 50 km/h.