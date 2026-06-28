Tres ondas tropicales dejarán 5 días más de lluvias; estos estados serán los más afectados

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Las lluvias no darán tregua en México. La interacción de las ondas tropicales 12, 13 y una nueva onda tropical 14, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará precipitaciones durante al menos cinco días más en gran parte del país, con riesgo de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los acumulados más importantes se concentrarán en estados del occidente, centro, sur, sureste y norte del territorio nacional entre el 27 de junio y el 1 de julio.

Sábado 27 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nayarit

Colima

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Campeche

Domingo 28 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Chiapas

Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Campeche

Quintana Roo

Lunes 29 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Martes 30 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Zacatecas

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Yucatán

Miércoles 1 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua

Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Coahuila

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Alertan por granizo, inundaciones y deslaves

Las autoridades advirtieron que las lluvias más fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, deslaves y encharcamientos en diversas regiones del país.

Clima CDMX

La Ciudad de México registrará lluvias y chubascos desde este sábado y al menos hasta el miércoles, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo. Los acumulados más importantes se esperan entre domingo y miércoles, acompañados por rachas de viento de hasta 50 km/h.