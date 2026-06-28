Tres ondas tropicales dejarán 5 días más de lluvias; estos estados serán los más afectados

| 18:37 | Benell Cortés | Uno TV

Las lluvias no darán tregua en México. La interacción de las ondas tropicales 12, 13 y una nueva onda tropical 14, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará precipitaciones durante al menos cinco días más en gran parte del país, con riesgo de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los acumulados más importantes se concentrarán en estados del occidente, centro, sur, sureste y norte del territorio nacional entre el 27 de junio y el 1 de julio.

Sábado 27 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Colima
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tabasco

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Campeche

Domingo 28 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Morelos

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lunes 29 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Nayarit
  • Michoacán
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Veracruz
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Martes 30 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Yucatán

Miércoles 1 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Chihuahua
  • Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Guerrero
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Alertan por granizo, inundaciones y deslaves

Las autoridades advirtieron que las lluvias más fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, deslaves y encharcamientos en diversas regiones del país.

Clima CDMX

La Ciudad de México registrará lluvias y chubascos desde este sábado y al menos hasta el miércoles, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo. Los acumulados más importantes se esperan entre domingo y miércoles, acompañados por rachas de viento de hasta 50 km/h.

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