¿Qué es el vórtice polar y cómo afectará el clima en Nochebuena? Foto: Cuartoscuro

El vórtice polar, un sistema de vientos intensos ubicado sobre el Ártico, modificará los patrones del clima en distintas regiones del mundo durante Nochebuena y Navidad.

De acuerdo con especialistas, se espera un descenso notable de temperatura en el este de Estados Unidos, el Mediterráneo y el norte de África, mientras que zonas como Baja California y algunas regiones de Asia podrían registrar condiciones más cálidas de lo habitual.

¿Qué es un vórtice polar y cómo afecta el clima?

El vórtice polar es un gran anillo de vientos muy fuertes que circula alrededor del polo norte en capas altas de la atmósfera y se localiza tanto en la troposfera como en la estratosfera.

“Cuando el vórtice se perturba, el aire extremadamente frío del Ártico puede avanzar hacia zonas donde normalmente no se presentan temperaturas tan bajas”. Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM

Por ello, ciudades como Nueva York o Chicago pueden registrar olas de frío y tormentas de nieve intensas.

Estos efectos pueden durar de 10 a 30 días, el tiempo que tarda la atmósfera en recuperar su equilibrio.

Un fenómeno natural y variable en México

El vórtice polar existe todo el año, pero cambia según la estación. En invierno se fortalece por el contraste térmico entre el Ártico y las latitudes medias; en verano se debilita.

En México, los efectos serían indirectos. Dependerán de cómo cambien los sistemas frontales y el chorro polar.

Las zonas más sensibles son:

Golfo de México

Veracruz

Istmo de Tehuantepec

Península de Yucatán

Según la UNAM, no hay evidencia suficiente para afirmar que el cambio climático esté alterando la frecuencia o intensidad de estos eventos. Aún se requieren décadas de observación continua.

El monitoreo del vórtice polar permite anticipar eventos de frío extremo y entender como fenómenos lejanos pueden influir en el clima durante fechas clave como Navidad.

