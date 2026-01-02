¿Qué son las cabañuelas y cómo “predicen” el clima de 2026?

GENERANDO AUDIO...

Así funcionan las cabañuelas. Foto: Getty Images

Cada inicio de año, una práctica ancestral vuelve a tomar fuerza en México: las cabañuelas, un método tradicional con el que comunidades rurales buscan anticipar el comportamiento del clima durante todo el año.

Aunque no tiene sustento científico, esta tradición sigue vigente entre agricultores y personas que dependen de las condiciones meteorológicas para planear siembras, cosechas y actividades cotidianas.

El método que observa enero para predecir todo el año

Las cabañuelas se basan en el análisis del clima durante los primeros días de enero. En su versión más difundida, los primeros 12 días del mes representan los 12 meses del año.

Así se interpreta:

Cada día equivale a un mes específico

Lluvias, frío, calor o viento se asocian al mes correspondiente

Las condiciones registradas se toman como una “señal” de lo que vendrá

Por ejemplo, si un día se presenta con cielo nublado y bajas temperaturas, se cree que el mes asignado tendrá características similares.

¿Qué aspectos del clima se toman en cuenta?

Quienes practican las cabañuelas suelen anotar diariamente distintos elementos del entorno, como:

Cambios de temperatura

Presencia o ausencia de lluvia

Intensidad del viento

Estado del cielo

Estos registros se conservan como una guía climática tradicional para el resto del año.

Una tradición con raíces antiguas

En México, las cabañuelas tienen orígenes prehispánicos, ligadas a los calendarios agrícolas de culturas como la mexica y la maya, donde la observación de la naturaleza era clave para la organización social y productiva.

Con el paso del tiempo, esta práctica también se vio influida por tradiciones europeas, especialmente de España, donde se mezcló con rituales religiosos relacionados con los ciclos del clima.

¿Sirven las cabañuelas para predecir el clima?

Especialistas coinciden en que no sustituyen a los pronósticos meteorológicos, pero reconocen su valor como expresión cultural y como una forma en que las comunidades han interpretado históricamente su entorno.

Cada enero, las cabañuelas vuelven a generar expectativa sobre cómo será el clima en México, especialmente en temas como lluvias, sequías y frentes fríos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.