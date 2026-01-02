Comienza peritaje clave a la caja negra del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

FGR informó de avances en investigación de descarrilamiento. foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, llevaron a cabo hoy la extracción de la caja negra de la locomotora que se descarriló el pasado 29 de diciembre de 2025 en Oaxaca.

Para el análisis que se realiza bajo la conducción del Ministerio Público Federal el dispositivo fue trasladado a una bodega de indicios, donde se extrae y revisa la información técnica que podría arrojar datos sobre velocidad, operación y posibles fallas del sistema.

Aplican análisis multidisciplinario a Tren Interoceánico

De acuerdo con la FGR, autoridades federales continúan con la elaboración de dictámenes periciales en áreas como ingeniería, informática, genética y química forense, así como arquitectura e ingeniería civil.

Estos estudios buscan reconstruir las causas del descarrilamiento ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Avanzan investigaciones por Tren Interoceánico

Como parte de las diligencias, la Policía Federal Ministerial recabó la comparecencia del apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quien aportó diversos indicios que ya fueron integrados a la investigación.

Además, autoridades federales mantienen el inventario de equipaje localizado en la zona del accidente, con el objetivo de facilitar su reclamación por parte de las víctimas.

Darán seguimiento a víctimas

La FGR informó que se realizaron las gestiones necesarias para la entrega del cuerpo de una persona fallecida, con lo que el saldo final asciende a 14 víctimas mortales. Paralelamente, se da seguimiento a las personas que continúan hospitalizadas, así como a familiares de las víctimas.

