GENERANDO AUDIO...

La alerta sísmica sonó durante la mañanera de Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La alerta sísmica sonó la mañana de este viernes 2 de enero, mientras se realizaba la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Durante la transmisión en vivo, se escuchó a la presidenta decir: “Uy, está temblando”, antes de que periodistas, personal del Gobierno federal y funcionarios activaran los protocolos de Protección Civil y desalojaran el recinto de manera ordenada.

Se activa alerta sísmica durante la mañanera

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 07:58 horas y fue perceptible en diversas zonas del país, incluida la Ciudad de México, lo que provocó la activación de la alerta sísmica en varios estados.

Tras el desalojo, la conferencia fue suspendida de forma momentánea mientras se realizaban las revisiones de seguridad correspondientes en Palacio Nacional.

Minutos después, se confirmó que no hubo afectaciones estructurales en el inmueble.

Así vivió Sheinbaum el sismo

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al jardín principal de Palacio Nacional durante la activación de la alerta sísmica, mientras se realizaba la primera conferencia matutina de 2026.

Ahí, la mandataria percibió el movimiento y observó cómo los árboles se movían por el sismo.

Durante el desalojo preventivo, Sheinbaum expresó: “Está fuerte el temblor”. Tras salir al exterior del recinto, elementos de seguridad y personal de apoyo pidieron a los asistentes dejar de grabar y mantener el orden durante el proceso de evacuación.

¿De qué trató la mañanera antes del sismo?

Antes de que sonara la alerta sísmica, la presidenta Claudia Sheinbaum estaba abordando temas económicos y educativos durante su conferencia matutina.

Esto fue lo que se trataba minutos antes del sismo:

Anunció que el salario mínimo incrementó 13% a partir del 1 de enero de 2026

que el salario mínimo incrementó 13% a partir del Negó recortes a universidades públicas, como se había reportado en algunos estados. Aclaró que se busca austeridad en la burocracia universitaria, no afectar la operación ni a estudiantes

Más de 500 réplicas tras el sismo en San Marcos

De acuerdo con el último reporte oficial, hasta las 14:00 horas de este 2 de enero de 2026 se han contabilizado 546 réplicas del sismo principal. La réplica de mayor magnitud fue de 4.7, sin que se reporten afectaciones mayores.

Por ahora, los reportes preliminares indican que la situación se mantiene bajo control, mientras continúan las evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.