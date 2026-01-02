Evacúan a pacientes y personal del ISSSTE tras temblor en Guerrero, confirma Martí Batres

GENERANDO AUDIO...

Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), confirmó que la Clínica Hospital “Chilpancingo de los Bravos” fue evacuada por indicación de Protección Civil tras el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, de este 2 de enero.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el director del ISSSTE destacó que se llevó a cabo la evacuación de pacientes, así como de personal médico, de enfermería y administrativo.

“En la Clínica Hospital “Chilpancingo de los Bravos”, por indicación de Protección Civil, se llevó a cabo la evacuación de pacientes, así como de personal administrativo, médico y de enfermería, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas”, escribió el director del ISSSTE

Sobre los pacientes evacuados, Batres Guadarrama explicó que fueron trasladados a otras unidades, mientras se realiza una revisión exhaustiva de la infraestructura. El inmueble presenta daños en muros, plafones e instalaciones médicas, por lo que permanece bajo evaluación.

Mientras que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco no se reportaron daños estructurales. Sólo se registraron afectaciones menores, como caída de plafones y la ruptura de una puerta de cristal templado, sin afectar la atención médica.

De acuerdo con el funcionario federal, otras unidades del ISSSTE en Guerrero presentaron fisuras y desprendimientos sin riesgo estructural, mientras que diversas clínicas y Unidades de Medicina Familiar operan con normalidad.

Mientras que en la Zona Sur y Oriente de la Ciudad de México, se detectaron cuarteaduras menores sin riesgo. En el resto del país, incluidas distintas zonas de la Ciudad de México, no se reportaron afectaciones.

Tras el sismo, el instituto activó los protocolos de seguridad y se realizaron revisiones inmediatas en hospitales y clínicas.

Batres también destacó que no se reportaron personas lesionadas ni atenciones por crisis nerviosas en sus unidades médicas.

Finalmente, destacó que se mantiene el monitoreo en todo el país y continuará actualizando la información conforme avancen las revisiones.

