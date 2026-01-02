Video: automovilista invade carril y choca con tractocamión en Naucalpan

GENERANDO AUDIO...

Fuerte choque en la Naucalpan-Toluca. Foto: Gettyimages

Un choque en la carretera Naucalpan–Toluca se registró la mañana de este viernes 2 de enero, a la altura del kilómetro 17, luego de que un automovilista invadiera el carril de contraflujo al intentar rebasar el tráfico. El conductor se encontró de frente con un tractocamión que circulaba en su carril correspondiente, lo que provocó un impacto frontal.

De acuerdo con los reportes, tras el primer impacto, un segundo tractocamión que circulaba detrás sufrió un alcance. Elementos de Protección Civil de Naucalpan acudieron al sitio para atender el incidente y realizar labores de apoyo vial.

Cómo ocurrió el choque en Naucalpan–Toluca

En las imágenes difundidas se observa que el flujo vehicular avanzaba de manera continua cuando el automovilista decidió invadir el carril contrario para rebasar. Al hacerlo, impactó de frente contra el tractocamión que descendía por la vía.

Gracias a la reducción de velocidad del vehículo de carga, el accidente dejó únicamente daños materiales. En el vehículo particular viajaban el conductor y tres acompañantes, quienes no presentaron lesiones visibles tras el choque.

Detrás del primer tractocamión circulaba una segunda unidad pesada, lo que incrementó el riesgo del incidente. Sin embargo, el impacto no derivó en un desenlace mayor.

Atención de Protección Civil y estado del tránsito

Tras el accidente en la carretera Naucalpan–Toluca, personal de Protección Civil realizó la revisión de las unidades involucradas y coordinó el retiro de los vehículos para restablecer la circulación. No se informó sobre personas trasladadas a hospitales.

El tránsito presentó afectaciones temporales mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de los vehículos siniestrados.

