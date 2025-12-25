¿Qué son las corrientes en chorro que provocarán lluvias, vientos y frío en México esta Navidad?

GENERANDO AUDIO...

Frío y lluvias por corrientes en chorro y otros fenómenos | Foto: Cuartoscuro

Las corrientes en chorro polar y subtropical son factores responsables de bajas temperaturas, vientos y lluvias puntuales en México esta Navidad, según los pronósticos del Servicio Metereológico Nacional (SMN). Las autoridades estadounidenses explican de que se tratan estos fenómenos.

Cabe destacar que las condiciones meteorológicas también tienen su origen en un nuevo frente frío que se extenderá cerca del noroeste mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el centro y

sureste, inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México.

¿Qué son las corrientes en chorro?

Las corrientes en chorro son bandas relativamente estrechas de viento fuerte en las capas superiores de la atmósfera, que suelen encontrarse a una altitud de unos 9 mil 100 metros, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Dentro de las corrientes en chorro, los vientos soplan de oeste a este, pero la banda a menudo se desplaza hacia el norte y el sur, ya que las corrientes en chorro siguen los límites entre el aire cálido y el aire frío.

Dado que estos límites entre el aire cálido y el frío son más pronunciados en invierno, las corrientes en chorro son más intensas durante los inviernos de ambos hemisferios.

Condiciones climáticas esperadas para Navidad

El SMN de México compartió el pronóstico para el 25 de diciembre, asegurando que se pronostican bajas temperaturas en las siguientes regiones del país:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Fuente: SMN

También se prevé viento en los siguientes estados de la República Mexicana:

Viento de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como oleaje de 1.5 a 2.5 m de altura en la costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Fuente: SMN

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional anunció este martes que se prevén lluvias para este jueves en los siguientes estados y zonas:

Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Lluvias fuertes en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo

Chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán;

Lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

Las autoridades climatológicas también estimaron la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.