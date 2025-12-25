Navidad con lluvias fuertes en gran parte del país por frente frío y canales de baja presión este jueves

| 03:55 | Redacción | Uno TV
Frente frío 21
Foto: Cuartoscuro

Este jueves 25 de diciembre de 2025, un nuevo frente frío cercano a Baja California, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

En paralelo, canales de baja presión mantendrán lluvias de fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste y centro del territorio nacional, mientras persistirá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en gran parte del país.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
    • Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Tabasco
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas)
    • Campeche
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Guerrero
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
    • Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
    • Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)
    • Yucatán
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • Veracruz (Huasteca Alta)
    • San Luis Potosí
    • Querétaro
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
  • Probabilidad de nieve o aguanieve:
    • Sierra de San Pedro Mártir, Baja California

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán
    • 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo
  • Temperaturas mínimas:
    • -10 a -5 °C con heladas (madrugada del viernes): Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
    • -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
    • 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
  • Viento:
    • Viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
    • Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo
    • Rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Oleaje:
    • 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de la península de Baja California y Golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima este viernes?

Durante el periodo de pronóstico, el frente frío ingresará a Baja California y, en interacción con una vaguada, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrá descenso de temperatura, lluvias y chubascos en el noroeste, con probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y Chihuahua.

En el sureste y oriente del país continuará la influencia de canales de baja presión, favoreciendo lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Hacia el domingo, un nuevo frente frío con masa de aire ártico ingresará al norte del país, provocando vientos fuertes y un nuevo descenso de temperatura en esa región.

