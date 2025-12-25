Navidad con lluvias fuertes en gran parte del país por frente frío y canales de baja presión este jueves
Este jueves 25 de diciembre de 2025, un nuevo frente frío cercano a Baja California, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.
En paralelo, canales de baja presión mantendrán lluvias de fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste y centro del territorio nacional, mientras persistirá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en gran parte del país.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas)
- Campeche
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Guerrero
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz (Huasteca Alta)
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Probabilidad de nieve o aguanieve:
- Sierra de San Pedro Mártir, Baja California
Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo
- Temperaturas mínimas:
- -10 a -5 °C con heladas (madrugada del viernes): Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
- Viento:
- Viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
- Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de la península de Baja California y Golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima este viernes?
Durante el periodo de pronóstico, el frente frío ingresará a Baja California y, en interacción con una vaguada, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrá descenso de temperatura, lluvias y chubascos en el noroeste, con probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y Chihuahua.
En el sureste y oriente del país continuará la influencia de canales de baja presión, favoreciendo lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Hacia el domingo, un nuevo frente frío con masa de aire ártico ingresará al norte del país, provocando vientos fuertes y un nuevo descenso de temperatura en esa región.
