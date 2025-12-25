GENERANDO AUDIO...

Este jueves 25 de diciembre de 2025, un nuevo frente frío cercano a Baja California, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

En paralelo, canales de baja presión mantendrán lluvias de fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste y centro del territorio nacional, mientras persistirá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en gran parte del país.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) Oaxaca Chiapas Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas) Campeche Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Sonora Guerrero Hidalgo Tlaxcala Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León Tamaulipas Veracruz (Huasteca Alta) San Luis Potosí Querétaro Estado de México Ciudad de México Morelos

Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, Baja California



Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo

Temperaturas mínimas : -10 a -5 °C con heladas (madrugada del viernes): Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

: Viento: Viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo Rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de la península de Baja California y Golfo de Tehuantepec



¿Cómo estará el clima este viernes?

Durante el periodo de pronóstico, el frente frío ingresará a Baja California y, en interacción con una vaguada, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrá descenso de temperatura, lluvias y chubascos en el noroeste, con probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y Chihuahua.

En el sureste y oriente del país continuará la influencia de canales de baja presión, favoreciendo lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Hacia el domingo, un nuevo frente frío con masa de aire ártico ingresará al norte del país, provocando vientos fuertes y un nuevo descenso de temperatura en esa región.

