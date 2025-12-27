GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en el presente año, el Gobierno de México adquirió 30 trenes de repavimentación, de los cuales 10 fueron entregados al Estado de México, mientras que el resto se destinará a la rehabilitación y modernización de carreteras federales del país.

Sheinbaum anuncia adquisición de trenes de repavimentación

La mandataria federal explicó que los trenes de repavimentación permitirán realizar labores continuas de pavimentación en distintos tramos de las carreteras federales, lo que facilitará la atención de vías que presentan deterioro acumulado.

Detalló que 10 de estos equipos ya fueron entregados al Estado de México, mientras que el resto será distribuido en diversas regiones del país.

Rehabilitación de carreteras federales con nuevos equipos

Sheinbaum sostuvo que los trenes de repavimentación son conjuntos de maquinaria especializada que permiten retirar asfalto dañado y colocar una nueva capa de pavimento en un solo proceso. Este método, indicó, reduce tiempos de obra y optimiza recursos destinados a la rehabilitación de carreteras federales.

La presidenta subrayó que la compra de estos equipos forma parte de un plan integral de mantenimiento carretero, con el cual se busca atender rutas estratégicas para la movilidad regional y nacional. Las labores estarán a cargo de instancias federales responsables de la infraestructura vial.

Trenes destinados al Estado de México

De los trenes adquiridos, según Sheinbaum Pardo, 10 ya se encuentran en operación en el Estado de México, mientras que el resto de los equipos será asignado a otros estados conforme a las necesidades detectadas en la red de carreteras federales.

Modernización de carreteras

La presidenta indicó que la modernización de carreteras contempla no solo la repavimentación, sino también acciones de conservación periódica para prolongar la vida útil de las vías. Estas tareas forman parte de los proyectos de infraestructura considerados prioritarios por el gobierno federal.