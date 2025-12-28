Se le llamó la atención: INAH responde a polémica sobre fotografía de Bad Bunny en el Museo de Antropología

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

Durante su recorrido por el Museo Nacional de Antropología (MNA), personal acompañó a Bad Bunny, y se le llamó la atención por poner su mano sobre una de las estelas exhibidas, informó el INAH sobre la polémica foto del cantante.

Mientras tanto, las fotografías publicadas por el artista tomadas al interior del museo ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, ya no aparecen en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo el INAH sobre Bad Bunny?

Este sábado, a través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respondió a la polémica desatada por el cantante tras publicar dos fotografías de su visita al MNA durante su estadía en la CDMX.

En una de ellas, se mostraba entrando a una de las salas que exhiben la historia prehispánica de México, mientras que en otra únicamente aparece una estela con medio perfil y su mano sobre ella.

Al respecto, la institución dependiente de la Secretaría de Cultura federal acotó que Benito Antonio Martínez Ocasio siempre estuvo acompañado por personal del museo durante su recorrido del 17 de diciembre pasado.

Agregó que “cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, recalcando además que “como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”.

Toda vez que la institución no se pronunció respecto a las imágenes, el porqué le permitieron capturarlas, ni su publicación, mientras que el artista no se ha pronunciado al respecto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.