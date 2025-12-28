Julia, madre de Federico, bebé que murió en accidente aéreo de Galveston, ya fue extubada: Fundación Michou y Mau

GENERANDO AUDIO...

Julia, la madre de Federico, el bebé que murió en el accidente aéreo en Galveston, Texas, ya fue extubada, informó la Fundación Michou y Mau, que agregó que la salud de la mujer originaria de Campeche se reporta estable.

Asimismo, la institución destacó que Miriam, enfermera de vuelo y segunda sobreviviente del avionazo, evoluciona favorablemente en el nosocomio donde se encuentra internada en Estados Unidos.

¿Cómo está la mamá del bebé Federico?

Este sábado, a través de un comunicado, la fundación Michou y Mau acotó que Julia, madre del menor de 2 años que murió mientras era trasladado a Texas para recibir tratamiento por las quemaduras en su cuerpo, ya fue extubada, aunque sigue internada.

Agregó que, a la visita, a la que acudió Edward, su esposo y padre de Federico, también acudió Sky Decker, quien se lanzó al agua para salvarle la vida el día del accidente, mientras que ella y Miriam fueron visitadas por Yannick Nordin, director médico de la fundación.

Toda vez que el viernes pasado Edward de la Cruz llegó a Galveston, Texas, donde se reunió con su esposa en el hospital, desde donde destacó para algunos medios locales que se encuentra estable y, en ese momento, consciente a lo que le decía, mientras que será sometida a una nueva cirugía este fin de semana.

En tanto que, antes de partir de México hacia Estados Unidos, con la visa humanitaria que recibió de las autoridades estadounidenses, el campechano pidió retrasar el traslado del cuerpo del menor Federico hasta que su esposa reciba el alta médica, para así poder estar ambos en el sepelio.d

