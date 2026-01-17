¡Saca el paraguas! Se esperan lluvias en gran parte del país para este sábado 17 de enero
Durante este sábado 17 de enero, el frente frío 29 se desplazará sobre el norte y noreste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos con rachas de hasta 60 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país en combinación con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; intervalos de chubascos en Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, así como lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La masa de aire polar asociada al frente ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país, así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec.
¿Dónde lloverá este sábado 17 de enero?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Puebla
- Veracruz
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Veracruz
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Nayarit
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 17 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Michoacán, Chiapas y Guerrero
- 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
- Viento de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala.
- Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias fuertes.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de chubascos. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.