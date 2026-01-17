¡Saca el paraguas! Se esperan lluvias en gran parte del país para este sábado 17 de enero

GENERANDO AUDIO...

Lloverá en gran parte del país este 17 de enero. Foto: Cuartoscuro

Durante este sábado 17 de enero, el frente frío 29 se desplazará sobre el norte y noreste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos con rachas de hasta 60 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país en combinación con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; intervalos de chubascos en Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, así como lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La masa de aire polar asociada al frente ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país, así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Dónde lloverá este sábado 17 de enero?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Veracruz

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 17 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Chiapas y Guerrero

Michoacán, Chiapas y Guerrero 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala.

: golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala. Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias fuertes.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias fuertes. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de chubascos. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

