SCJN completa limpia tras elección judicial; sale Rafael Coello

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) completó su reconfiguración interna tras la elección judicial de 2025, luego de que Rafael Coello dejara la Secretaría General de Acuerdos tras 17 años. El relevo ocurrió al inicio de la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz y contó con la aprobación unánime del pleno.

Aunque el ministro presidente niega una “limpia”, la salida de Coello cerró definitivamente la etapa de Norma Piña. En los pasillos del Alto Tribunal, el personal y los analistas interpretaron la decisión como el último ajuste estructural tras la llegada de los nuevos ministros.

Salida de Rafael Coello marca el nuevo rumbo de la SCJN

Rafael Coello asumió la Secretaría General de Acuerdos en 2009, bajo la presidencia del ministro Guillermo Ortiz, y conservó su posición a través de distintas administraciones. Durante sus últimos cuatro meses, capacitó y organizó el trabajo de los llamados “ministros de acordeón” para acelerar y ordenar su curva de aprendizaje.

Durante sesiones públicas de septiembre de 2025, Coello explicó procedimientos de votación y dejó claro el carácter abierto de las deliberaciones del pleno. Por su papel técnico y su presencia constante en la vida interna del tribunal, llegó a ser conocido como “el ministro número 12”.

El propio Hugo Aguilar Ortiz reconoció públicamente la trayectoria de Coello y su influencia administrativa, al señalar que prácticamente no había funcionario judicial que no hubiera recibido algún oficio firmado por él a lo largo de su carrera en la Corte.

Daniel Álvarez asume Secretaría General de Acuerdos

A propuesta del ministro presidente, el pleno relevó a Rafael Coello y designó a Daniel Álvarez Toledo como nuevo secretario general de acuerdos, quien asumió formalmente el cargo el 12 de enero de 2026.

Sin embargo, el inicio de su gestión estuvo marcado por un error. A solo cuatro días de haber asumido funciones, dio por aprobado un proyecto de resolución que había sido votado en contra, al informar equivocadamente que existía mayoría a favor durante una sesión del pleno.

Álvarez Toledo fue coordinador de asesores del ministro en retiro Arturo Zaldívar, uno de los perfiles más influyentes en la transición previa del Poder Judicial. Por ello, se coloca como una figura clave en la nueva etapa de la SCJN.

La presidencia de Hugo Aguilar Ortiz sostiene que la nueva Corte no parte de cero ni elimina lo construido, pero los cambios en cargos estratégicos confirman un reacomodo profundo tras la elección judicial.

