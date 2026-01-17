EE. UU. anuncia extradición de Roberto Nájera, el “Kunfu Panda”, integrante del Cártel de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Roberto Nájera, del Cártel de Sinaloa, extraditado a EE. UU. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 16 de enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que extraditó al narcotraficante Roberto Nájera Gutiérrez, alias el “Kung Fu Panda”. Tras ello, las autoridades juzgarán al integrante del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Atlanta.

El gobierno estadounidense le imputa cargos por traficar cocaína desde Colombia y Ecuador, a través de Honduras, Guatemala y México, hasta distribuir la droga en Atlanta, Chicago, Florida, Nueva York y California.

Asimismo, la fiscalía acusa a Nájera de coordinar la recaudación y el envío de las ganancias del narcotráfico mediante diversas cuentas bancarias.

Nájera se declaró no culpable

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que Nájera Gutiérrez compareció ante el tribunal del Distrito Norte de Georgia y se declaró no culpable.

Tras su extradición de México a Estados Unidos, Roberto Nájera Gutiérrez, alias “Kung Fu Panda” o “La Gallina”, se declaró inocente. La fiscalía le imputa cargos por conspirar para fabricar y distribuir cocaína con el conocimiento de que los cargamentos llegarían a territorio estadounidense.

Detención se llevó a cabo en operación conjunta con México

Ambos países concretaron la extradición el 8 de enero mediante una investigación conjunta entre Estados Unidos y México. De igual forma, según lo mencionado, esta colaboración permitió el arresto, el cual integra la Operación Take Back America.

