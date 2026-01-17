Más allá de lo operativo, la alerta a aerolíneas “políticamente es una advertencia”

GENERANDO AUDIO...

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una notificación preventiva dirigida a su personal de aviación sobre vuelos que operan en México, Centroamérica y Latinoamérica, lo que generó dudas sobre la seguridad del espacio aéreo mexicano y una posible intervención extranjera.

De acuerdo con la investigadora en incidentes y accidentes de aviación, María Larriva, el aviso no implica una restricción directa a la aviación mexicana ni una amenaza inmediata para pasajeros, sino una advertencia interna para pilotos y aerolíneas con matrícula estadounidense que operan en la región.

La especialista explicó que el documento tiene tres lecturas principales: política, aeronáutica y técnica. En lo político, señaló:

“Es como un aviso de que no están satisfechos con el movimiento aéreo en nuestro espacio aéreo con respecto a la delincuencia”.

FAA alerta por vuelos en México y espacio aéreo

En el plano aeronáutico y de seguridad, María Larriva aclaró que la FAA menciona supuestas zonas con alta concentración de tráfico entre vuelos civiles y militares no reconocidos, algo que, afirmó, no ocurre de manera regular en México.

“Toda aeronave que se desplaza en el espacio aéreo mexicano es controlada por la Secretaría de Infraestructura”, explicó.

Y añadió que las Fuerzas Armadas cuentan con sistemas que permiten identificar aeronaves no civiles. En caso de coincidencia entre vuelos militares y civiles, destacó que “habrá una estrecha coordinación entre militares y civiles para resguardar la seguridad y la integridad de todos”.

Sobre los llamados vuelos militares no regulares, señaló que pueden referirse tanto a operaciones coordinadas como a tráfico no identificado, usualmente ligado a actividades ilícitas. Sin embargo, subrayó que “hay garantía de que el sistema de detección militar de nuestro país va a detectar ese tipo de operaciones”.

En el aspecto técnico, la alerta pide a los pilotos solicitar cambios de ruta si consideran que ciertas áreas no son seguras. Larriva explicó que esta es una práctica común y autorizada:

“Si el piloto considera que algún tramo no le conviene, hasta por razones meteorológicas, cambia la ruta”.

También se advierte sobre posibles fallas en sistemas de navegación por bloqueo de señales satelitales. No obstante, la investigadora fue clara:

“Los pilotos tienen manera de detectar cuando esto ocurre y siempre tendrán otro procedimiento alternativo para poder llegar a su destino con seguridad”.

La notificación es obligatoria para todas las aeronaves con matrícula de Estados Unidos, incluso si pertenecen a aerolíneas extranjeras que rentan aviones registrados en ese país.

Finalmente, Larriva señaló que la situación debería ser analizada por la Agencia Federal de Aviación Civil, actualmente sin director, para emitir una respuesta técnica clara. Enfatizó que, más allá de lo operativo, “políticamente es una advertencia”.