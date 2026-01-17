Néstor, binomio canino, apoya en detección de un kilo de fentanilo en el AICM

GENERANDO AUDIO...

Binomio canino Néstor detecta 1kg de fentanilo en AICM. Foto: Gabinete de Seguridad

La tarde de este viernes, el Gabinete de Seguridad de México informó a través de su cuenta de X sobre el aseguramiento de un paquete con un kilo de fentanilo. El binomio canino Néstor, junto con elementos de la Secretaría de Marina y Aduanas, detectaron la sustancia.

Según el reporte, el paquete provenía de Hong Kong y los remitentes lo declararon como cosméticos. Sin embargo, tras realizar labores de inteligencia y revisar las mercancías de forma minuciosa y por medio de diferentes procesos, las autoridades incautaron la droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Decomiso del kilo de fentanilo evitó inmensa producción

De igual manera, las autoridades señalaron que el kilo de fentanilo incautado habría servido para fabricar más de un millón de esta dosis. Además, reportes estiman que el cargamento alcanzaría un valor de 20 millones de dólares en el mercado ilegal.

