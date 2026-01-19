La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de enero de 2026

| 07:43 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 19 de enero de 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 19 de enero de 2026

En su intervención en la mañanera,

Por último, el funcionario dio a conocer algunos consejos para los consumidores.

Foto: Captura de pantalla.

Indicó que en la Revista del Consumidor en la edición de enero se realizó un estudio de calidad de Yogur, en el que se analizaron 18 productos .

También presentó, como cada semana, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica.

Foto: Captura de pantalla.
Foto: Captura de pantalla.
Foto: Captura de pantalla.

En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destacó que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México. 

Foto: Captura de pantalla.

La mandataria federal comenzó presentando los temas que se abordarán en la mañanera:

– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– SHCP para platicar sobre cómo cerraron los ingresos de México en 2025 y las
– SAT para abordar las líneas generales para 2026
– Sección Humanismo mexicano 

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

