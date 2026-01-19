Petróleo mexicano sostiene a Cuba luego de suspensión de envíos desde Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Pemex ha mantenido envío de petróleo a Cuba.

México exporta petróleo a Cuba luego de que la navegación de buques petroleros desde Venezuela hacia la isla se detuvo a principios de diciembre, de acuerdo con registros de rastreadores marítimos digitales. Desde entonces, solo se documentaron llegadas esporádicas del tanquero Ocean Mariner, que transporta crudo mexicano, a puertos cubanos.

La suspensión del suministro venezolano ocurre en un contexto de presión política y energética sobre Cuba. Durante más de dos décadas, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo para Cuba, a partir de un acuerdo vigente desde el año 2000, mediante el cual Caracas enviaba crudo a cambio de servicios profesionales, como médicos y maestros. En los últimos años, ese volumen ya se había reducido de manera sostenida.

El investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, señaló que actualmente no hay ningún buque saliendo de Venezuela rumbo a Cuba. El último cargamento registrado fue el del Songa Neptune 6, que arribó el 8 de diciembre al puerto de Matanzas con 598 mil barriles de crudo.

Caída del suministro venezolano a Cuba

De acuerdo con Piñón, el volumen de crudo venezolano enviado a la isla había disminuido a una tercera parte de los 90 mil barriles diarios que Venezuela suministraba hace una década. Esta reducción se profundizó tras la reciente caída del gobierno de Nicolás Maduro, derivada de acciones militares estadounidenses, lo que terminó por interrumpir los envíos.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en Truth Social en el que afirmó que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, en referencia a la política estadounidense hacia la isla.

Envíos de petróleo mexicano a Cuba

Ante este escenario, México comenzó a suministrar petróleo a Cuba en 2023, a través de Gasolinas Bienestar, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex). Datos oficiales indican que entre enero y septiembre de 2025, Pemex exportó a Cuba:

17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo

2 mil barriles diarios de productos derivados, como gasolina, diésel y turbosina

Estos envíos representaron un valor total de 400 millones de dólares, equivalentes a 7 mil 900 millones de pesos, según información reportada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indicó que Pemex solo reportó ante autoridades estadounidenses el 13% del valor total de las exportaciones realizadas a Cuba. De acuerdo con datos de aduanas, el monto real de los envíos superaría los 3 mil 48 millones de dólares en el mismo periodo.

Diferencias en reportes y rutas de exportación

MCCI detalló que los registros aduanales y el informe presentado ante la SEC coinciden en que el Gobierno federal realizó 60 envíos de hidrocarburos a Cuba, los cuales fueron recibidos por la empresa estatal cubana Coreydan. Todas las exportaciones salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha hecho pública la forma en que Cuba paga estos envíos, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en varias ocasiones que transparentará el mecanismo de pago.

Riesgos diplomáticos y comerciales

Analistas han advertido que estos envíos podrían tensar la relación entre México y Estados Unidos, socio principal en el T-MEC, en un contexto en el que el acuerdo comercial se encuentra en proceso de revisión durante 2026 y bajo presión arancelaria desde Washington.

El excanciller Jorge Castañeda afirmó que el suministro de petróleo a Cuba podría afectar intereses estratégicos de México, en particular por la relación financiera de Pemex con acreedores estadounidenses que poseen bonos emitidos en ese país.

Crisis energética y riesgo humanitario en Cuba

Cuba produce cerca de 40 mil barriles diarios de crudo pesado, utilizados para alimentar sus ocho termoeléctricas, además de cientos de grupos electrógenos que funcionan con diésel. Sin embargo, esta infraestructura solo genera actualmente la mitad de la electricidad necesaria, lo que provoca apagones de varias horas o incluso días.

La falta de combustible mantiene semiparalizados sectores como la industria y la agricultura. El analista Gerardo Arreola advirtió sobre el riesgo de una crisis humanitaria y una posible migración masiva, considerando que Cuba mantiene fronteras marítimas con México.

Desde finales de 2021, más de un millón de cubanos ha emigrado, principalmente hacia Estados Unidos. No obstante, tras el cierre de fronteras estadounidenses con la llegada de Trump a la Casa Blanca hace un año, decenas de miles permanecen en México.

Postura de Estados Unidos sobre envíos de México a Cuba

El 12 de enero, el secretario de Energía, Chris Wright, aseguró también que su país no bloqueará el envío de petróleo de México a Cuba. En declaraciones a CBS News, indicó que Washington mantendrá su política actual, pese a las declaraciones previas de Trump sobre un posible corte al suministro.

Actualmente, México es uno de los principales proveedores de petróleo para Cuba, ante la reducción sostenida de los envíos venezolanos.

