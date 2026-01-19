Sheinbaum explica por qué avión militar de EE. UU. pudo aterrizar sin autorización del Senado

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum explica aterrizaje de avión militar de EE. UU. Foto: Cuartoscuro / UnoTV.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el aterrizaje de un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos ocurrido este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

Sheinbaum explica aterrizaje de avión militar de EE. UU. en Toluca

En la conferencia mañanera de este lunes, desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la autorización para el aterrizaje del avión militar estadounidense se otorgó desde el mes de octubre y que fue con fines de capacitación.

Indicó que este tipo de vuelos son habituales y se realizan con regularidad; lo único que cambió en esta ocasión fue que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

“Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al Aeropuerto de Toluca. No es algo excepcional”, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó, posteriormente, que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) viajó en ese vuelo para recibir capacitación de aproximadamente un mes en Estados Unidos por el Comando Norte, con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La capacitación, indicó, está relacionada con la labor de los funcionarios, regulada por el Sistema de Seguridad Nacional, y se realiza en el marco del entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos.

Sobre la cantidad de personas que viajaban en la aeronave y el número de elementos de la SSPC que se trasladaron para la capacitación, dijo que dará la información próximamente.

Aterrizaje de avión militar de EE. UU. en México no necesito autorización del Senado: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo precisó que, al no haber tropas estadounidenses ni operaciones militares extranjeras en suelo mexicano, el aterrizaje de la aeronave no necesitó autorización del Senado de la República.

“No tendría que haberse consultado (al Senado), no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Solicitó al Gabinete de Seguridad dar a conocer bajo qué condiciones tiene que haber autorizaciones de la Cámara alta.

¿Por qué la aeronave no aterrizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía?

Sheinbaum Pardo reconoció que la aeronave debía aterrizar en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); sin embargo, lo hizo en el Aeropuerto de Toluca por una condición previamente establecida, la cual fue establecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Gabinete de Seguridad se pronunció sobre aterrizaje de avión militar de EE. UU.

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca tenía autorización, informó el Gabinete de Seguridad de México, a la vez que acotó que el vuelo tiene relación con actividades de capacitación.