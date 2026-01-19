Las de hoy | 19 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias más relevantes del país este 19 de enero de 2026

El Universal: Cinco familias, principales lavadores de Los Chapitos

Los hijos de Joaquín Guzmán recurrieron a clanes sinaloenses para construir un entramado empresarial que permitió insertar las ganancias del narcotráfico en la economía formal, según investigaciones oficiales.

Reforma: Perfilan evadir a juez para asegurar bienes

En la Suprema Corte se analiza una propuesta para que las fiscalías puedan retener directamente el patrimonio asegurado, sin requerir autorización judicial previa.

Milenio Diario: UE alista 93 mil mde en aranceles en respuesta al amago de Trump

Bruselas retoma una estrategia de represalias comerciales ante la amenaza del republicano, luego del despliegue de tropas en el Ártico, reporta el Financial Times; Altagracia Gómez y Alicia Bárcena representarán a México en el Foro de Davos.

La Jornada: Fortuna de megarricos del planeta creció 16% en un año

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la concentración de la riqueza se aceleró y alcanzó un máximo histórico a nivel global.

Excélsior: Nueva piel digital revoluciona al muro fronterizo

En su primer año de retorno al poder, Trump consolidó un esquema de vigilancia tecnológica con sensores remotos, inteligencia artificial y recolección obligatoria de datos biométricos.

El Financiero: Estudia UE represalias contra arancel por Groenlandia

La Unión Europea prepara una respuesta al anuncio de Trump de imponer un arancel de 10% a ocho países europeos, con la posibilidad de aplicar medidas de alto impacto.

El Economista: México lidera la proveeduría de computadoras personales en Estados Unidos

El país aportó 37% de las importaciones estadounidenses de computadoras personales hasta octubre de 2025, consolidándose como el principal proveedor.

