Se prevé Día del Padre lluvioso y con ligero aumento de temperatura en CDMX, según SMN
Según lo informado por el Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias hacia la tarde de este domingo 21 de junio, Día del Padre.
De igual manera, para este domingo, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido, con temperaturas máximas de 27 °C, de acuerdo con el SMN.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 21 de junio
Durante las primeras horas de este domingo 21 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 14 a 16 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 9 y 11 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.
A su vez, este 21 de junio se esperan rachas de viento con dirección sur y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:
- Limpiar espejos, parabrisas y faros
- Encender luces intermitentes
- Reducir la velocidad
- Evitar empañamiento de vidrios
- No cruzar por lugares inundados
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