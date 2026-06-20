Tras 20 días, la CNTE se retira del Centro Histórico de la CDMX; amenazan con volver

GENERANDO AUDIO...

El magisterio se reorganizará internamente. Foto: Cuartoscuro.

Tras 20 días de plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) y a más de un mes de movilizaciones a nivel nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso fin a esta etapa de su huelga nacional, aunque advirtió que podrían volver a la capital del país.

Durante un mitin, los dirigentes aseguraron que el repliegue responde a una estrategia para reorganizar y fortalecer sus bases en todo el país.

“Pasar a una etapa de reorganización, que nos permita fortalecer cada una de las estructuras de la gente, por lo tanto (ligar con) declaramos culminada esta etapa de la huelga nacional y entramos a una nueva fase de reorganización para fortalecer a la CNTE hasta lograr el objetivo de las demandas centrales”, dijo Filiberto Fraustro, secretario general de la Sección XXXIV de Zacatecas.

Aunque concluyó el paro indefinido y levantaron el plantón en el Zócalo de CDMX, los integrantes del CNTE advirtieron que las movilizaciones continuarán desde los estados.

“Y poder volver a otra jornada de lucha, para que a lo largo y ancho del país se sigan movilizando, las compañeras y compañeros hasta ver abogada esa nefasta reforma”, resaltó Filiberto Fraustro.

Por su parte, el secretario general de la Sección VII de Chiapas, Isael González Vázquez, aseguró que podrían regresar a CDMX si no hay un diálogo adecuado con el Gobierno Federal.

“No vuelvan a cometer el error de cerrar la interlocución porque la vamos a abril a como dé lugar (…) Si hoy regresamos a los estados es para fortalecer la unidad, es para reestablecer la energía y regresaremos con mayor fuerza a la capital del país.”

CNTE asegura que no fue su intención afectar a habitantes de CDMX

Asimismo, durante el mitin político con el que dieron por concluida esta jornada de protesta, dirigentes de la CNTE señalaron que nunca fue su intención afectar a estudiantes, padres de familia o habitantes de la CDMX.

“Les pedimos disculpas a los padres de familia si les faltamos en algo, a la población de la Ciudad de México, también a los periodistas y un reconocimiento a ellos”, resaltó Isael González, secretario de la Sección VII de Chiapas.

La CNTE aseguró que mantendrán sus demandas centrales, como la abrogación de la Ley del ISSSTE para obtener una mejor pensión.

Por ello, la secretaria de la Sección XXII, Jenny Araceli Pérez Martínez, dijo que han demostrado ser un “referente de lucha a nivel nacional” y “magisterial a nivel mundial”.

Además, resaltó que difundirán entre alumnos y padres la postura del Gobierno Federal sobre no mejorar sus pensiones.

“Vamos a reorganizarnos y regresaremos con mucha más fuerza; si en esta ocasión nos movilizamos miles, en la próxima seremos más. Hacemos ese llamado entonces. La lucha no claudica en esta organización”.

Despejan calles del Centro Histórico

Al concluir el acto político, los profesores que aún permanecían en el primer cuadro de la capital comenzaron a retirar casas de campaña, lonas, lazos, hules y colchonetas.

Con ello, vialidades como 5 de Mayo, Tacuba, Donceles, Belisario Domínguez, República de El Salvador, República de Brasil y República de Cuba quedaron nuevamente abiertas a la circulación vehicular.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.