Rescatan a mujer tras derrumbe en la Roma; buscan posibles víctimas bajo los escombros

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Foto: @AlessandraRdlv

Una mujer fue rescatada con vida tras el derrumbe de una barda registrado en un domicilio de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Equipos de emergencia continúan acticas las labores de búsqueda ante la posibilidad de que haya más personas atrapadas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que elementos de Policía Auxiliar y Protección Civil acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte del colapso.

La persona rescatada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

🚨Nuestro equipo de Policía Auxiliar y Protección Civil acudió de inmediato tras el colapso de una barda. En el lugar se realizó el rescate de una mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las labores continúan, ya que de manera preliminar se reporta… pic.twitter.com/RXq9lliOtB — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 20, 2026

Continúan labores de rescate en la colonia Roma

De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades, existe la posibilidad de que la mujer estuviera acompañada al momento del derrumbe.

Por esta razón, los cuerpos de emergencia mantienen las labores de inspección y remoción de escombros para descartar que existan más personas atrapadas.

“Seguiremos informando conforme se confirme la información”, señaló Rojo de la Vega a través de sus redes sociales.

Bomberos activan unidad canina de búsqueda

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como Jefe Vulcano Cova, confirmó que personal especializado trabaja en el lugar del incidente.

El funcionario indicó que se logró rescatar a una persona que había quedado atrapada entre los escombros.

Además, informó que una célula homo canina especializada en búsqueda y rescate fue desplegada para localizar posibles víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que provocaron el colapso de la estructura ni el número total de personas que podrían estar involucradas.

Informo que estamos laborando en la colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, en un derrumbe registrado en un domicilio particular. Hemos logrado rescatar a una persona que había quedado atrapada. Nuestra célula homo canina especializada en búsqueda está activa en el lugar. Continúo… pic.twitter.com/4JAZtOHrMP — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 20, 2026

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