Se prevén nevadas, fuertes vientos y lluvias este domingo 18 de enero a lo largo del país

| 02:59 | Redacción | Uno TV
Clima muy frío y lluvioso en el país este domingo 18 de enero. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 18 de enero, el frente frío 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del país, en combinación con una vaguada en altura propiciará chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla; lluvias fuertes en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz. También se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz. La masa de aire polar asociada al sistema frontal originará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, además de viento de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca y Nevado de Colima. Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente, sur y sureste mexicano, adicionalmente la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este domingo 18 de enero?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Puebla
  • Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Nayarit
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

Posible caída de nieve o aguanieve:

  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Nevado de Toluca
  • Nevado de Colima

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 18 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nueva León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

  • Viento de 80 a 120 km/h: Oaxaca, Chiapas y Veracruz
  • Viento de 50 a 80 km/h: Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Viento de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero
  • Oleaje de 4 a 5 metros de altura: Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

