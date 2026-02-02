Siguen las bajas temperaturas: frente frío 33 provocará frío, lluvias y evento de Norte
Las bajas temperaturas continuarán en gran parte del país debido al ingreso del frente frío 33, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México. Aunque el frente frío 32 comenzará a perder intensidad, el nuevo sistema frontal reforzará el ambiente frío a muy frío durante los próximos días, principalmente en el norte, centro y oriente del territorio nacional.
Este 2 de febrero de 2026, la masa de aire ártico asociada al frente frío 32 modificará gradualmente sus características térmicas, lo que permitirá un ligero aumento de las temperaturas diurnas en algunas regiones. Sin embargo, durante la mañana y la noche persistirá el ambiente frío a muy frío en amplias zonas del país.
Además, se prevé viento de componente norte con rachas intensas en diversas regiones, así como lluvias y chubascos derivados de canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico.
Temperaturas mínimas por regiones hoy 02 de febrero de 2026
El SMN pronostica las siguientes temperaturas mínimas:
- De -15 a -10 °C con heladas
- Zonas serranas de Chihuahua
- De -10 a -5 °C con heladas
- Zonas serranas de
- Baja California
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- De -5 a 0 °C con heladas
- Zonas serranas de
- Sonora
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- De 0 a 5 °C
- Zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas
Pronóstico del frente frío 33 del martes 03 al jueves 05 de febrero
El martes 03 de febrero, el frente frío 33 se aproximará e ingresará a la frontera norte de México. En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.
Durante el miércoles 04 y jueves 05 de febrero, el frente frío 33 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste, provocando:
- Nuevo descenso de las temperaturas
- Chubascos y lluvias fuertes
- Evento de Norte muy fuerte a intenso
Estados con lluvias muy fuertes a intensas el jueves
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
El evento de Norte afectará principalmente:
- Litoral del golfo de México
- Península de Yucatán
- Istmo y golfo de Tehuantepec
Posible caída de nieve o aguanieve en volcanes
A partir de la noche del miércoles 04 de febrero, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas de:
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
Finalmente, recordar que durante todo el periodo de pronóstico, el ingreso constante de humedad del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.
