Siguen las bajas temperaturas: frente frío 33 provocará frío, lluvias y evento de Norte

Bajas temperaturas continúan con el frente frío 33. Cuartoscuro

Las bajas temperaturas continuarán en gran parte del país debido al ingreso del frente frío 33, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México. Aunque el frente frío 32 comenzará a perder intensidad, el nuevo sistema frontal reforzará el ambiente frío a muy frío durante los próximos días, principalmente en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Este 2 de febrero de 2026, la masa de aire ártico asociada al frente frío 32 modificará gradualmente sus características térmicas, lo que permitirá un ligero aumento de las temperaturas diurnas en algunas regiones. Sin embargo, durante la mañana y la noche persistirá el ambiente frío a muy frío en amplias zonas del país.

Además, se prevé viento de componente norte con rachas intensas en diversas regiones, así como lluvias y chubascos derivados de canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Temperaturas mínimas por regiones hoy 02 de febrero de 2026

El SMN pronostica las siguientes temperaturas mínimas:

De -15 a -10 °C con heladas Zonas serranas de Chihuahua

De -10 a -5 °C con heladas Zonas serranas de Baja California Durango Coahuila Nuevo León



De -5 a 0 °C con heladas Zonas serranas de Sonora San Luis Potosí Zacatecas Jalisco Michoacán Guanajuato Querétaro Estado de México Hidalgo Tlaxcala Puebla Veracruz Oaxaca





De 0 a 5 °C Zonas serranas de Tamaulipas , Aguascalientes , Ciudad de México , Morelos y Chiapas



Pronóstico del frente frío 33 del martes 03 al jueves 05 de febrero

El martes 03 de febrero, el frente frío 33 se aproximará e ingresará a la frontera norte de México. En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Durante el miércoles 04 y jueves 05 de febrero, el frente frío 33 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste, provocando:

Nuevo descenso de las temperaturas

Chubascos y lluvias fuertes

Evento de Norte muy fuerte a intenso

Estados con lluvias muy fuertes a intensas el jueves

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

El evento de Norte afectará principalmente:

Litoral del golfo de México

Península de Yucatán

Istmo y golfo de Tehuantepec

Posible caída de nieve o aguanieve en volcanes

A partir de la noche del miércoles 04 de febrero, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas de:

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Finalmente, recordar que durante todo el periodo de pronóstico, el ingreso constante de humedad del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

