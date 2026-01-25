Sheinbaum responde con “cooperación, no subordinación” a nuevas amenazas de Trump de ataques terrestres contra narco

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este domingo que México “nunca” se “subordina” a Estados Unidos, pero agregó que están llevando a cabo trabajos de negociación con las autoridades estadounidenses, tras las declaraciones del estadounidense Donald Trump de que los ataques a cárteles de la droga podrían afectar a “cualquier lugar”, incluido México.

“Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, reivindicó en conferencia de prensa la mandataria en Reynosa, Tamaulipas, un día después de la reunión entre las autoridades de ambos países sobre seguridad.

Estas palabras llegan después de que el estadounidense sostuvo en una entrevista con el New York Post que los ataques contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en “cualquier lugar”, incluyendo todo el territorio latinoamericano. “Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, prosiguió.

Asimismo, la presidenta defendió que su país “siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”, remarcado en carácter “simbólico” de sus declaraciones por encontrarse en una zona fronteriza con Estados Unidos.

Las autoridades han reivindicado en las últimas semanas la “soberanía” y la “independencia” de México ante la beligerante postura de Trump contra el narcotráfico que ya ha supuesto un golpe a la soberanía de Venezuela con el bombardeo del país y la captura de Maduro, un ataque en territorio extranjero que no descarta en otros lugares.

Tercera reunión bilateral de seguridad

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México mantuvieron este viernes una nueva reunión, la tercera, para tratar la seguridad de ambos territorios y avanzar en materia de coordinación.

“El día de ayer se celebró la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) (…), para dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de seguridad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, sustentado siempre en cuatro principios: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”, reza el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Asimismo, el Gobierno de México destacó que se han producido avances en el “intercambio de información aduanera” y el “entendimiento de las amenazas globales de los sistemas no tripulados”, así como resultados en “cooperación judicial”.

Ambos países han acordado compartir “más información” sobre los operativos de seguridad estadounidenses y aumentar el intercambio de “casos prioritarios” del país latinoamericano.

