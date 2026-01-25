Hasta 25 mil pesos: esto pagan de derechos los migrantes que viven en México
Los migrantes que se encuentran en México deben cubrir una cuota para su estancia legal en territorio nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el pago podría superar hasta lo 25 mil pesos en algunos casos.
¿Cuánto debe pagar un extranjero para permanecer en México?
El Instituto Nacional de Migración detalló los costos para los trámites de personas que se encuentran en territorio nacional. Por ejemplo, el pago por residente temporal por un periodo de 4 años tiene un costo de 25 mil 58 pesos.
Entre trámites que los migrantes en México deben pagar a las autoridades, se encuentran:
- Visitante con fines de adopción son 4 mil 211 pesos
- Visitante con permiso para actividades remuneradas son 4 mil 341 pesos
- Residente temporal por 1 año en 11 mil 141 pesos
- Residente temporal por 2 años en 16 mil 693 pesos
- Residente temporal por 3 años en 21 mil 143 pesos
Además, el Instituto Nacional de Migración también destaca que el permiso de para trabajar tiene un costo de 4 mil 341 pesos en un pago único.
Mientras que la reposición del documento migratorio tiene un costo de mil 780 pesos para visitantes por adopción, con permiso para actividades remuneradas y residentes desde un año hasta los permanentes.
Asimismo, el costo por reposición del documento migratorio para ministro de culto tiene un costo de mil 369 pesos.
¿Qué trámites son gratuitos para migrantes?
El Instituto destacó que existen, al menos, siete trámites que son completamente gratuitos. Esos son:
- Autorización de visa por razones humanitarias
- Regularización por razones humanitarias
- Cambio a visitante por razones humanitarias
- Cambio a visitantes por razones humanitarias a residente permanente
- Notificación de cambio de nombre por parte de residentes temporales y permanentes
- Expedición de tarjeta de visitante por ampliación
- Expedición de tarjeta de visitante regional
