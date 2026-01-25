Fallas eléctricas por tormenta invernal en Chihuahua y Durango fueron reparadas: CFE

GENERANDO AUDIO...

CFE restablece energía en Chihuahua y Durango por tormenta invernal. Foto: CFE

Tras la intensa tormenta invernal que se encuentra estacionada en el norte del país, se registraron varias fallas en el suministro eléctrico, especialmente en zonas de Chihuahua y Durango.

A través de un comunicado en su cuenta de X, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que el sistema eléctrico opera de forma normal, luego de las reparaciones.

El sistema eléctrico opera con normalidad en el país y las afectaciones registradas en Chihuahua y Durango ya fueron reestablecidas.

En Chihuahua, los municipios afectados fueron Balleza y Guadalupe y Calvo. Por su parte, en Durango, Guanaceví y Tamazula presentaron cortes de energía.

De igual forma, la CFE señaló que se mantienen en monitoreo constante ante la tormenta invernal, junto a la Secretaría de Energía. Ante cualquier anomalía y por la continuidad de la tormenta invernal, la institución aseguró que informará a la población a través de sus canales.

¿Cómo puedo reportar una falla en suministro eléctrico?

La CFE tiene diferentes canales en los que puedes reportar fallas de energía:

En X: @CFE_Contigo

A través del sitio web www.cfe.mx

En la app CFE Contigo

El bot de autoservicio CFEContigoBot , en Telegram

, en Telegram O bien, el número telefónico 071

