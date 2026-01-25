El “Bótox”, presunto extorsionador del sector limonero, es vinculado a proceso

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a El “Bótox”. Foto: Gobierno de México

Este sábado, fue vinculado a proceso César Alejandro “N”, también conocido como el “Bótox”, quien fuera líder de Los Blancos de Troya. Tras la audiencia, se dio a conocer que será trasladado al penal del Altiplano, luego de declararse culpable por liderar dicha organización delictiva. Además, se reconoció como extorsionador contra el sector limonero en Michoacán.

Ahora, en un lapso de seis meses, se llevará a cabo la investigación complementaria. Mientras, fue vinculado junto con dos personas más, quienes serían su brazo derecho y su guardaespaldas.

¿Quién es el “Bótox” y de qué se le acusa?

César Alejandro Sepúlveda Arellano es señalado como presunto líder de la célula criminal “Los Blancos de Troya”, identificada como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Las autoridades le atribuyen al menos siete órdenes de aprehensión, tanto del fuero federal como local, por delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, principalmente contra productores de limón.

Fue detenido por primera vez en 2018, en Morelos, donde quedó recluido durante 20 meses. Posteriormente, se mudó a Michoacán, donde fue detenido el pasado 22 de enero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.