Clima en Tabasco para el 17 de febrero: nublado, sin lluvia y hasta 31 grados

Tabasco tendrá cielo medio nublados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico del clima para este martes 17 de febrero en Tabasco indica condiciones de cielo poco nuboso a medio nublado, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo reporta que no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Temperaturas: ambiente cálido durante el día

Durante la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 y 20 grados.

El registro horario indica:

00:00 a 05:00 horas: entre 19 y 20 grados

06:00 horas: 19 grados

07:00 horas: 20 grados

A partir de las 09:00 horas comenzará el ascenso térmico:

10:00 horas: 24 grados

12:00 horas: 27 grados

14:00 a 16:00 horas: 29 grados

La temperatura máxima estimada para el día será de 31 grados, mientras que la mínima se ubicará en 17 grados.

Por la noche, el descenso será gradual:

19:00 horas: 22 grados

21:00 horas: 21 grados

23:00 horas: 20 grados

Nubosidad variable durante la jornada

De acuerdo con el pronóstico por horas de Conagua, el día iniciará despejado, con incremento de nubosidad entre las 07:00 y 14:00 horas, cuando se prevé cielo nublado a medio nublado. Por la tarde, alrededor de las 15:00 horas, se espera cielo poco nuboso, mientras que por la noche las condiciones volverán a despejarse.

Viento del este y noreste

El viento se mantendrá con velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora, con dirección predominante del este. Durante la madrugada, el viento será del noreste con una velocidad aproximada de 8 km/h.

Se prevén rachas de hasta 22 km/h a lo largo del día.

El reporte de Conagua indica que las condiciones atmosféricas se mantendrán estables durante toda la jornada en Tabasco. No se esperan lluvias ni acumulados significativos para este martes 17 de febrero.

