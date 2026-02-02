Ejecutan a cinco personas en Jalpa de Méndez, Tabasco

| 09:34 | Armando de la Rosa | Uno TV
Cinco personas fueron ejecutadas. Foto: Cuartoscuro

Durante la tarde de este domingo, se registró un ataque a balazos qué dejó como saldo cinco personas sin vida en el poblado Ayapa del municipio de Jalpa de Méndez, en Tabasco.

Agresores dejan cartulina con mensaje

De acuerdo a los primeros reportes, fueron varios hombres armados quienes atacaron a un grupo de personas que se encontraban platicando a orillas de la carretera que comunica con la cabecera municipal, además los agresores dejaron una cartulina con un mensaje amenazador en la zona.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, no obstante, los pobladores de la zona pidieron el apoyo de los servicios de emergencia, cuyos paramédicos revisaron a las cinco personas baleadas, las cuales ya no contaban con signos vitales.

Ante tal situación, los agentes de la Policía Municipal de Jalpa de Méndez resguardaron la escena del crimen y turnaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.

