Detienen a 3 tras enfrentamiento en Tabasco, Zacatecas; les aseguran arsenal y explosivos

Operativo de seguridad en Tabasco, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Un intenso operativo de seguridad se mantiene este lunes en el municipio de Tabasco, Zacatecas, tras el ataque perpetrado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada contra elementos policiales en la zona residencial de la colonia Lindavista. Los oficiales detectaron a tres personas que portaban chalecos tácticos y armas de fuego largas, por lo que procedieron a interceptarlos.

Detenciones en Tabasco, Zacatecas, durante operativo de seguridad

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión de manera inmediata. Por ende arribaron refuerzos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

En el operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer, identificados como parte de una célula de la delincuencia organizada que opera en la región.

Armamento y explosivos asegurados en Zacatecas

Los detenidos portaban ocho armas de fuego largas, ocho cargadores abastecidos, más de 200 cartuchos útiles, aproximadamente 600 kilogramos de explosivos y más de 70 metros de cordón detonante. Además, se aseguraron una fornitura táctica, cinco chalecos tácticos, dos placas balísticas y 300 dosis de una sustancia granulada blanca con características similares a la cocaína.

Refuerzo de seguridad en Cañón de Juchipila

Tras el incidente, se reforzó el despliegue de seguridad en Tabasco, Zacatecas, y sus alrededores, toda vez que la región del Cañón de Juchipila es territorio disputado por diversos grupos de la delincuencia organizada.

